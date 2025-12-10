Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 603
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 519
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 312
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 037
В Рязанской области второй раз за день объявили беспилотную опасность
Угрозу атаки БПЛА на территории Рязани и области объявили в 19:54 10 декабря. Жителей призвали покинуть улицу и не подходить к окнам до сигнала «отбой». Напомним, беспилотная опасность действовала на территории региона с 10:10 до 14:12 10 декабря.

В Рязанской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА на территории Рязани и области объявили в 19:54 10 декабря.

Жителей призвали покинуть улицу и не подходить к окнам до сигнала «отбой».

Напомним, беспилотная опасность действовала на территории региона с 10:10 до 14:12 10 декабря.