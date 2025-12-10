В Рязанской области второй раз за день объявили беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА на территории Рязани и области объявили в 19:54 10 декабря. Жителей призвали покинуть улицу и не подходить к окнам до сигнала «отбой». Напомним, беспилотная опасность действовала на территории региона с 10:10 до 14:12 10 декабря.