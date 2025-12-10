Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 567
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 495
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 298
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 022
Shot: Лариса Долина 12 лет не платила за тайный подмосковный особняк
Певица Лариса Долина на протяжении двенадцати лет не перечисляла налоги за крупный коттедж в подмосковном поселке Славино. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, в 2003 году артистка приобрела участок в закрытом поселке и построила трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров. Спустя время она решила расширить владение, выкупила соседний участок и воздвигла вторую постройку на 660 квадратов.

Певица Лариса Долина на протяжении двенадцати лет не перечисляла налоги за крупный коттедж в подмосковном поселке Славино. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2003 году артистка приобрела участок в закрытом поселке и построила трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров. Спустя время она решила расширить владение, выкупила соседний участок и воздвигла вторую постройку на 660 квадратов.

Строительство второго коттеджа завершилось в 2011 году, однако в собственность он оформлен не был. Благодаря этому объект более десяти лет не попадал в налоговую базу. На кадастровый учет его поставили только в августе 2024 года, когда певица столкнулась с мошенниками.

По расчетам Shot, таким образом Долина сэкономила около миллиона рублей.