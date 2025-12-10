Shot: Лариса Долина 12 лет не платила за тайный подмосковный особняк

Певица Лариса Долина на протяжении двенадцати лет не перечисляла налоги за крупный коттедж в подмосковном поселке Славино. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, в 2003 году артистка приобрела участок в закрытом поселке и построила трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров. Спустя время она решила расширить владение, выкупила соседний участок и воздвигла вторую постройку на 660 квадратов.

Строительство второго коттеджа завершилось в 2011 году, однако в собственность он оформлен не был. Благодаря этому объект более десяти лет не попадал в налоговую базу. На кадастровый учет его поставили только в августе 2024 года, когда певица столкнулась с мошенниками.

По расчетам Shot, таким образом Долина сэкономила около миллиона рублей.