Рязанская область дополнительно получит 65 млн рублей для компенсации льготным категориям граждан оплаты ЖКУ

Об этом рассказал Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Информация появилась на сайте Правительства региона.

Парламентарий проинформировал о том, что Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении дополнительных средств в виде субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 65 миллионов рублей будут направлены в регион в 2025 году. В общей сложности в текущем году на эти цели Рязанская область получает 1 миллиардов 185 миллионов 676 тысяч рублей.

«Наш Президент В. В. Путин уделяет самое серьезное внимание такой чувствительной для людей сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. Глава государства поручил своевременно проводить индексацию тарифов, иначе, в случае задержки, это грозит ударом по карману граждан. Кроме того, Президентом поставлена задача повысить адресность мер поддержки в сфере оплаты коммунальных услуг, дополнительные субсидии дают возможность выполнить это поручение», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что в регионе выстраивается современная, удобная для людей система для получения поддержки при оплате ЖКУ.

«Это длительная программа помощи тем, чьи доходы не успевают за растущими счетами. Заявление можно подать через отдел социальной защиты, через МФЦ или портал „Госуслуги“. Поручил отладить механизм адресной поддержки так, чтобы максимально избавить людей от бюрократии и бумажной волокиты», — подчеркнул Павел Малков.