На трассе М-5 в Рязанской области погибла женщина
Трагедия произошла утром 9 декабря на 294-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. 24-летний мужчина водитель грузовика Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Погибшей было 34 года. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
