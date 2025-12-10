На трассе М-5 в Рязанской области погибла женщина

Трагедия произошла утром 9 декабря на 294-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. 24-летний мужчина водитель грузовика Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Погибшей было 34 года. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.