54-летнего жителя Захаровского района осудили за изготовление и хранение наркотиков

По данным следствия, в мае 2025 года мужчина приобрел специализированное оборудование и вырастил несколько кустов конопли. После он высушил части растений, которые хранил для личного употребления. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

