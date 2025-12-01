Рязань
Российские авиакомпании зафиксировали рост цен на билеты на новогодние праздники
По данным «Ъ», цены в этом году растут не быстрее, чем в прошлом. Они увеличились на 10-30% год к году. Отмечается, что авиакомпании фиксируют повышенный спрос в Китай, а агрегаторы — в Европу и Японию. Также в топе зарубежных направлений оказались Турция, Таиланд и ОАЭ. При этом, как пишет «Ъ», число бронирований на праздники выросло год к году на 50%, а покупать билеты россияне начали с конца лета. Уточняется, что цены скорректируются во второй половине января.

