Умерла старейшая жительница России

Клавдия Гадючкина из Ярославля скончалась на 117-м году жизни. Женщина родилась в 1910 году, застав царскую Россию. Отмечается, что в прошлом году ее официально включили в пятерку самых пожилых людей на планете.