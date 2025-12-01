Умерла старейшая жительница России
Клавдия Гадючкина из Ярославля скончалась на 117-м году жизни. Женщина родилась в 1910 году, застав царскую Россию. Отмечается, что в прошлом году ее официально включили в пятерку самых пожилых людей на планете.
