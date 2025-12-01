Рязань
Рязанский ТЦ победил в международной премии Global Retail Real Estate Awards

Рязанский ТЦ победил в международной премии Global Retail Real Estate Awards. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

ТЦ «Марко Молл» победил в номинации «Лучшее продвижение объекта в социальных сетях». Конкурс проходил в Москве 28 ноября. Всего в премии было 15 номинаций, охватывающих управление объектами, маркетинг, взаимодействие с аудиторией, устойчивое развитие и инновации.

Соперниками «Марко Молла» стали хабаровский Brosko Mall, «Место встречи» (Москва) и «Ярмарка» (Астрахань). Команда рязанского ТРЦ продемонстрировала отрасли пример интеграции креатива и аналитического подхода в digital‑маркетинге. Жюри премии оценило оригинальность контент‑стратегии «Марко Молл», уровень вовлеченности аудитории, эффективность и масштабируемость решений.

«Победа „Марко Молл“ подтверждает, что наша команда формирует новые стандарты коммуникации в сфере торговой недвижимости. Эта награда — результат синергии креатива и аналитики. Мы не просто публикуем контент, а создаем истории, которые становятся близкими нашей аудитории. Социальные сети „Марко Молл“ — пример того, как digital‑инструменты могут усиливать ценность физического пространства и становиться драйверами роста трафика», — прокомментировал Константин Денисов, директор по маркетингу и PR «Марко Молл».

Отмечается, что ежедневно в социальных сетях «Марко Молл», аудитория которых составляет около 64 тысяч человек.