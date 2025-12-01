Рязанская прокуратура нашла поддельные документы в аукционе на ремонт тротуара

Установлено, что одним из региональных госзаказчиков был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту тротуара. Индивидуальный предприниматель подал заявку, приложив в качестве подтверждения опыта выполнения аналогичных работ поддельный договор. Прокурором направлено постановление и материалы поверки следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.