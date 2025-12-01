Рязанская область заняла 26 место в рейтинге по накоплению на первый взнос по ипотеке
Рязанская область заняла 26 место в рейтинге по накоплению на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что средний срок в регионе, чтобы накопить на первоначальных взнос составляет более трех лет.
Средняя сумма достигла 1,43 млн рублей.
Быстрее всех в России на взнос за ипотеку копят жители ХМАО и ЯНАО.