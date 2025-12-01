Рязанская область дополнительно получит почти 3 миллиона рублей на развитие племенного животноводства

Рязанская область дополнительно получит почти 3 миллиона рублей на развитие племенного животноводства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Парламентарий проинформировал о том, что комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено выделение Рязанской области субсидии на развитие геномной селекции в сфере племенного животноводства. Средства в сумме 2 млн 990,6 тыс. рублей направят в регион уже в этом году. За счет дополнительного финансирования планируется провести исследования 1100 голов племенного молодняка крупного рогатого скота для проверки наличия или отсутствия генетических аномалий и генов ДНК, отвечающих за высокие показатели продуктивности. Губернатор Павел Малков отметил, что в рязанских животноводческих хозяйствах уделяется много внимания племенной работе.

