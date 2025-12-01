Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
Втр, 02
Срд, 03
ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 79.01 / 78.70 01/12 15:05
Нал. EUR 91.82 / 92.77 01/12 15:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
493
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
694
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 226
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
900
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанская область дополнительно получит почти 3 миллиона рублей на развитие племенного животноводства
Рязанская область дополнительно получит почти 3 миллиона рублей на развитие племенного животноводства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Парламентарий проинформировал о том, что комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено выделение Рязанской области субсидии на развитие геномной селекции в сфере племенного животноводства. Средства в сумме 2 млн 990,6 тыс. рублей направят в регион уже в этом году. За счет дополнительного финансирования планируется провести исследования 1100 голов племенного молодняка крупного рогатого скота для проверки наличия или отсутствия генетических аномалий и генов ДНК, отвечающих за высокие показатели продуктивности. Губернатор Павел Малков отметил, что в рязанских животноводческих хозяйствах уделяется много внимания племенной работе.

Рязанская область дополнительно получит почти 3 миллиона рублей на развитие племенного животноводства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Парламентарий проинформировал о том, что комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено выделение Рязанской области субсидии на развитие геномной селекции в сфере племенного животноводства. Средства в сумме 2 млн 990,6 тыс. рублей направят в регион уже в этом году.

За счет дополнительного финансирования планируется провести исследования 1100 голов племенного молодняка крупного рогатого скота для проверки наличия или отсутствия генетических аномалий и генов ДНК, отвечающих за высокие показатели продуктивности.

«Наш президент В. В. Путин назвал развитие селекции вопросом суверенитета России. Потенциал для дальнейшего развития отрасли, учитывая наши ресурсы, очень большой. Для реализации задачи критически важно укрепить позиции и добиться независимости в такой чувствительной сфере, как племенной фонд. Это основа агропромышленного комплекса, база для роста производительности российских сельскохозяйственных компаний и ферм», — подчеркнул Андрей Макаров.

Губернатор Павел Малков отметил, что в рязанских животноводческих хозяйствах уделяется много внимания племенной работе.

«Еще недавно высокоудойных коров в регион приходилось завозить из-за границы. Но теперь племенное животноводство вышло на качественно новый уровень: не только удовлетворяет потребности Рязанской области, но и позволяет направлять скот за его пределы. К примеру, в этом году мы отправили свыше ста голов породистого молодняка крупного рогатого скота в Казахстан. Развитие племенного животноводства — очень перспективное направление», — сказал Павел Малков.