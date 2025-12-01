Рязанцы пожаловались на «коллапс» на Центральном автовокзале

Отмечается, что из-за неработающего интернета люди не могут приобрести билеты онлайн, собрались огромные очереди в кассы, автобусы задерживаются в расписании. «Ели уехала домой, все на жутком стрессе», — написала девушка.

Рязанцы пожаловались на «коллапс» на Центральном автовокзале. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

По данным рязанки, сайт автовокзала не работал с вечера 30 ноября.