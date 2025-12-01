Рязанца возмутили свисающие украшения в центре города

Рязанец сообщил, что на аллее улицы Есенина демонтировали флажки и лампочки, спустя неделю украшение вернули на место, но повесили «неудобно». «При росте 173 сантиметра я свободно достаю до флажков рукой. Также вопрос — почему в темное время не включается подсветка», — написал рязанец.