Россиян предупредили об автоматическом списании денег на Ozon после выхода новой функции
Накануне маркетплейс запустил функцию чаевых для сотрудников ПВЗ. Отмечается, что сервис по умолчанию запоминает первую настройку клиента и может автоматически списывать деньги при последующих визитах. Это следует из раздела справки «Чаевые сотруднику пункта выдачи». Отказаться от чаевых или поменять сумму клиент может только до получения заказа или в течение 15 минут после него, после списанные средства вернуть будет нельзя.

Россиян предупредили об автоматическом списании денег на Ozon после выхода новой функции. Об этом сообщает «Газета. ру».

Накануне маркетплейс запустил функцию чаевых для сотрудников ПВЗ. Отмечается, что сервис по умолчанию запоминает первую настройку клиента и может автоматически списывать деньги при последующих визитах. Это следует из раздела справки «Чаевые сотруднику пункта выдачи».

Отказаться от чаевых или поменять сумму клиент может только до получения заказа или в течение 15 минут после него, после списанные средства вернуть будет нельзя.