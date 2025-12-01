Россиян предупредили об автоматическом списании денег на Ozon после выхода новой функции

Накануне маркетплейс запустил функцию чаевых для сотрудников ПВЗ. Отмечается, что сервис по умолчанию запоминает первую настройку клиента и может автоматически списывать деньги при последующих визитах. Это следует из раздела справки «Чаевые сотруднику пункта выдачи». Отказаться от чаевых или поменять сумму клиент может только до получения заказа или в течение 15 минут после него, после списанные средства вернуть будет нельзя.

