Прокуратура обязала Дирекцию дорог отремонтировать участок в Рязанской области

После обращения жителя по вопросу ненадлежащего состояния автодороги Новософьино — Новочернеево Шацкого района, прокуратура провела выездную проверку. Установлено, что в нарушение требований закона дорожное полотно имеет множественные выбоины, представляющие угрозу безопасности. В адрес ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» внесено представление, однако действенных мер не принято. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании уполномоченный орган провести ремонт дороги.