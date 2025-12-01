Рязань
ХК «РЯЗАНЬ-ВДВ» пригласила рязанцев на матч во Всероссийский День хоккея
В понедельник, 1 декабря, «десантники» выйдут на лёд против тюменского «Рубина». Эта встреча будет примечательна ещё и тем, что в нашей стране первого декабря отмечается День хоккея! В честь праздника для зрителей будут разыграны подарки. А также ранее клуб объявил конкурс детских рисунков на тему «Я люблю хоккей». Свои работы можно принести в ДС «Олимпийский» в день матча. Начало игры в 19 часов.

Рязанские спортсмены продолжают домашнюю серию игр в рамках Чемпионата России по хоккею.

В среду, 3 декабря, рязанцы сыграют против команды «Зауралье» из Кургана. А в пятницу, 5 декабря, состоится матч «Рязань-ВДВ» — «Омские крылья». Начало обеих игр также в 19:00. Все матчи по традиции пройдут во Дворце спорта «Олимпийский». Нашим спортсменам очень нужна поддержка болельщиков. Приобрести билет можно в кассе ледового дворца и на сайте: https://rzn.kassy.ru/events/sport/2-5540/hall/?t=1764572794

