Директором Рязанского колледжа имени Комарова стал Андрей Епишин
Андрей Епишин — кинолог, координатор регионального проекта «Защита животного мира». Отмечается, что ранее колледж возглавляла Татьяна Мастюкова — ныне ректор Рязанского института развития образования.
