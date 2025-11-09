Рязань
7 из 10 рязанцев одобрили полный запрет вейпов
7 из 10 рязанцев одобрили полный запрет вейпов. Результатами опроса поделились с РЗН. Инфо в сервисе SuperJob.

Согласно результатам исследования, полный запрет на продажу поддерживают 71% рязанцев. Их основные доводы связаны с вредом вейпов для здоровья. Против выступают лишь 6% респондентов. 14% заявили, что им все равно.

Женщины чаще мужчин поддерживают запрет. Среди горожан 35—45 лет значительно больше сторонников запрета (84%), чем среди тех, кто моложе (53%) и тех, кто старше (73%). Каждому четвертому респонденту моложе 35 лет все равно.

Активнее всего поддерживают запрет рязанцы с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — таких 83%.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов в России.

После пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался, что данная инициатива требует обсуждения с экспертным сообществом и рассмотрения в парламенте. Песков подчеркнул, что президент считает эту тему достойной внимания, но подчеркивает необходимость глубокого анализа и обсуждения.