Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов в стране

Президент России Владимир Путин выразил заинтересованность в идее полного запрета на продажу вейпов в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает NEWS.ru. Он отметил, что данная инициатива требует обсуждения с экспертным сообществом и рассмотрения в парламенте. Песков подчеркнул, что президент считает эту тему достойной внимания, но подчеркивает необходимость глубокого анализа и обсуждения.

Ранее Путин также заявил о поддержке правительством полного запрета на продажу вейпов, когда находился в Самаре на мероприятии по адаптивному спорту.