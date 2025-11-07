Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов в стране
Президент России Владимир Путин выразил заинтересованность в идее полного запрета на продажу вейпов в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает NEWS.ru. Он отметил, что данная инициатива требует обсуждения с экспертным сообществом и рассмотрения в парламенте. Песков подчеркнул, что президент считает эту тему достойной внимания, но подчеркивает необходимость глубокого анализа и обсуждения.
Ранее Путин также заявил о поддержке правительством полного запрета на продажу вейпов, когда находился в Самаре на мероприятии по адаптивному спорту.