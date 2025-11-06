Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов в России

С соответствующей просьбой к Путину обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она заявила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира. На ее предложение президент одобрительно кивнул. При этом Путин подчеркнул, что «важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы» среди молодежи.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков поддержал запрет вейпов в регионе.