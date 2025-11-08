Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
Пнд, 10
Втр, 11
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 08/11 08:03
Нал. EUR 94.09 / 95.25 08/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 143
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 123
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 936
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 697
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
«Ваш мужчина не в состоянии порадовать вас за свой счет». У рязанки украли букет
Инцидент произошел в поселке Шилово. Обстоятельства кражи не сообщаются. «Девчонки знайте!!! Если вам сегодня подарили этот букет, он принадлежал другой девушке, а ваш мужчина просто не в состоянии порадовать вас за свой счёт [орфография и пунктуация автора сохранены]", — говорится в сообщении.

У жительницы Рязанской области украли букет цветов. Об этом 8 ноября она сообщила в соцстетях, предположительно, пытаясь отомстить вору.

Инцидент произошел в поселке Шилово. Обстоятельства кражи не сообщаются.

«Девчонки знайте!!! Если вам сегодня подарили этот букет, он принадлежал другой девушке, а ваш мужчина просто не в состоянии порадовать вас за свой счёт [орфография и пунктуация автора сохранены]", — говорится в сообщении.