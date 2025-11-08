«Ваш мужчина не в состоянии порадовать вас за свой счет». У рязанки украли букет

Инцидент произошел в поселке Шилово. Обстоятельства кражи не сообщаются. «Девчонки знайте!!! Если вам сегодня подарили этот букет, он принадлежал другой девушке, а ваш мужчина просто не в состоянии порадовать вас за свой счёт [орфография и пунктуация автора сохранены]", — говорится в сообщении.