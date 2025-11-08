Рязань
В Рязани родила женщина из Германии с кардиостимулятором
Родившаяся девочка Милана — третий ребенок в семье у Людмилы. Она первая родилась в России. Матери установили кардиостимулятор в 17 лет. Людмила, проживающая с мужем в Германии, решила в 2024 году переехать в Россию. Мать и ребенка выписали из больницы. Отмечается, что они чувствуют себя хорошо.

В рязанском Перинатальном центре рассказали, что в медучреждении родила женщина с кардиостимулятором из Германии. В публикации отмечается, что за последнее время это уже второй случай, когда мать с кардиостимулятором успешно родила ребенка в центре.

Родившаяся девочка Милана — третий ребенок в семье у Людмилы. Она первая родилась в России. Матери установили кардиостимулятор в 17 лет. Людмила, проживающая с мужем в Германии, решила в 2024 году переехать в Россию.

Мать и ребенка выписали из больницы. Отмечается, что они чувствуют себя хорошо.

Фото — Рязанский областной перинатальный центр