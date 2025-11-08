Рязань
В Рязани ночью на Северной окружной автомобиль врезался в отбойник, водитель выжил
Уточняется, что человека выкинуло из машины в отбойник. «Остался жив», — отметили очевидцы. Судя по кадрам видео, на месте работала бригада скорой помощи. Официальной информации не поступало.

Ночью на Северной окружной дороге автомобиль врезался в отбойник, по неподтвержденным данным, водитель остался жив. О ДТП сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань» 8 ноября.

Авария произошла в ночь с 7 на 8 ноября. В посте уточняется, что человека выкинуло из машины в отбойник.

«Остался жив», — отметили очевидцы.

Судя по кадрам видео, на месте работала бригада скорой помощи. Официальной информации не поступало.