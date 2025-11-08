В 2024 году Рязанская область подала 181 заявку в Роспатент

Отмечается, что число заявок на полезные модели — 85, с особым интересом к медицинским технологиям, технологиям измерений и механическим элементам. Рязанский радиотехнический университет и Медицинский университет, подали 144 и 124 заявки соответственно. Также в области выросло количество заявок на промышленные образцы. Всего подано 63 заявки — в полтора раза больше, чем в 2023 году. Кроме того, в Роспатенте отметили, что региональный бизнес активно защищает свои бренды — подано 546 заявок на товарные знаки.

В 2024 году Рязанская область подала 181 заявку в Роспатент, это на 16% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные опубликовали на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Отмечается, что число заявок на полезные модели — 85, с особым интересом к медицинским технологиям, технологиям измерений и механическим элементам. Рязанский радиотехнический университет и Медицинский университет, подали 144 и 124 заявки соответственно.

Также в области выросло количество заявок на промышленные образцы. Всего подано 63 заявки — в полтора раза больше, чем в 2023 году.

Кроме того, в Роспатенте отметили, что региональный бизнес активно защищает свои бренды — подано 546 заявок на товарные знаки.