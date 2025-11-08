Синоптик рассказал, когда в Рязани пойдет снег

«Снега у нас пока не ожидается (слишком сильно отепляющее влияние Атлантики — гораздо сильнее первоначальных оценок): по текущим предварительным расчетам, временный снежный покров может установиться в третьей декаде ноября», — написал синоптик. Он отметил, что обычно в Рязани на рубеже первой и второй декад ноября начинаются морозы. Также снег начинает преобладать над дождем, однако в ближайшую неделю серьезного похолодания не ожидается.

Руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов заявил, что снег в Рязани пойдет в конце ноября. Об этом он сообщил в соцсетях.

С понедельника температура днем составит +5…+6 градусов, а ночью — +2…+4.

«Периодически будут идти слабые дожди. Вероятно низкое давление, погода ожидается облачной, но примерно на 4 градуса выше средних показателей для 2-й декады ноября, — отметил Тобратов.- В среду ожидается усиление осадков в связи с подходом фронтальных зон балканского циклона, при этом также на пару градусов подрастет температурный фон».