Роскомнадзор получит контроль над всем российским интернетом

С 1 марта 2026 Роскомнадзор вместе с ФСБ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сможет определять, какие угрозы считать опасными и временно изолировать российский интернет. При этом операторы связи будут обязаны выполнять указания ведомства. «Все меры направлены на повышение безопасности россиян в интернете», — отмечается в постановлении.