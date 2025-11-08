Путин произвел перестановки в Минобороны

Президент Владимир Путин снял замминистра обороны Андрея Булыгу с должности, а на его место назначил командующего войсками Южного военного округа Александра Санчика. Соответствующие указы опубликованы на сайте правовой информации 8 ноября. Санчик займется материально-техническим оснащением Вооруженных сил России. При этом Андрей Булыга также получил новую должность. Он стал заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.