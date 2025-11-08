МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией

Глава МИЖ Украины Андрей Сибига заявил, что для завершения конфликта с Россией необходимо оказать давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом 8 ноября сообщила «Газета. ру» со ссылкой на чиновника.

«***(СВО) закончится, когда мы лишим Россию доходов от поставок энергоносителей, подорвем ее военную машину ударами на дальние расстояния и лишим Путина иллюзии», — заявил Сибига.

Украинский чиновник назвал «действия Украины и ее союзников, которые заставят президента России остановиться» главным условием мира.