В Рязанской области выявили более 2 тысяч тонн непроверенных семян

С начала 2025 года сотрудники Россельхознадзора в Рязанской области обнаружили более 2 тысяч тонн семян, которые были высеяны без необходимых исследований. Это значит, что не проверялись их сортовые и посевные качества, пишет пресс-служба ведомства. Одним из нарушителей стало ООО «Эко-Агроферма «Михайловская», которое сообщило о высеве 5,9 тонны семян чечевицы, но не предоставило документы, подтверждающие качество этих семян. В связи с этим предприятию сделали предупреждение о недопустимости нарушения правил в области семеноводства. Всего с начала года было проведено 219 проверок, по результатам которых выдано 197 предупреждений о нарушениях.

