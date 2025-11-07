В Рязанской области вывели новый зимостойкий сорт озимой пшеницы

Сотрудники Института семеноводства и агротехнологий, расположенного в селе Подвязье Рязанского района, разработали новый зимостойкий сорт озимой пшеницы под названием «адарка». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства области. Этот сорт предназначен для Центрального региона России и уже внесён в Государственный реестр селекционных достижений РФ, что позволяет его использование. Директор института Ольга Гладышева отметила, что сорт «адарка» демонстрирует высокий потенциал продуктивности и превосходные хлебопекарные качества зерна. Внедрение этого сорта в сельскохозяйственное производство обеспечит мукомольную промышленность высококачественным сырьём.

Фото: ryazagro.ru