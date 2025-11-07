В Рязани столкнулись два легковых автомобиля
В Рязани на Южной окружной дороге произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточнили, что авария произошла возле бизнес-центра «Олимп». В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них улетел в ограждение. Отмечается, что на месте работает служба скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.
Фото: Топор. Рязань