В Рязани столкнулись два легковых автомобиля

В Рязани на Южной окружной дороге произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточнили, что авария произошла возле бизнес-центра «Олимп». В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них улетел в ограждение. Отмечается, что на месте работает служба скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.

В Рязани на Южной окружной дороге произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».

Очевидцы уточнили, что авария произошла возле бизнес-центра «Олимп». В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них улетел в ограждение.

Отмечается, что на месте работает служба скорой помощи.

Информации о пострадавших пока нет.

Фото: Топор. Рязань