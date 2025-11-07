В Еврокомиссии заявили об усилении проверки россиян при получении шенгенских виз

Еврокомиссия объявила о введении усиленных процедур проверки для всех заявлений россиян на получение шенгенской визы. Как сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, эти меры направлены на обеспечение безопасности и целостности Шенгенской зоны. По новым правилам, все заявки граждан Российской Федерации будут проходить более тщательный контроль. Однако, несмотря на ужесточение визовой политики, россияне по-прежнему смогут получать однократные шенгенские визы. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт уточнил, что речь идет именно о многократных визах, которые теперь будут выдаваться реже.

Еврокомиссия объявила о введении усиленных процедур проверки для всех заявлений россиян на получение шенгенской визы. Как сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, эти меры направлены на обеспечение безопасности и целостности Шенгенской зоны.

По новым правилам, все заявки граждан Российской Федерации будут проходить более тщательный контроль. Однако, несмотря на ужесточение визовой политики, россияне по-прежнему смогут получать однократные шенгенские визы. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт уточнил, что речь идет именно о многократных визах, которые теперь будут выдаваться реже.

Тем не менее, страны ЕС сохраняют право в исключительных случаях выдавать многократные визы сроком до пяти лет, основываясь на индивидуальных обстоятельствах и профиле заявителя. Это решение оставляет возможность для гибкого подхода к выдаче виз в зависимости от конкретной ситуации.

Отмечается, что решение о запрете выдачи многократных шенгенских виз будет распространяться только на россиян, подающихся на визу из России. Если россияне подают заявление на мультивизу в консульствах стран ЕС на территории третьих государств, то в таких случаях запрет действовать не будет.

Также стало известно, что россиянам начнут сокращать сроки действия уже выданных шенгенских виз.

Фото: uraltransklimat.ru