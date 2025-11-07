Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
11°
Вск, 09
Пнд, 10
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 07/11 18:15
Нал. EUR 94.09 / 95.25 07/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 077
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 962
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 586
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Еврокомиссии заявили об усилении проверки россиян при получении шенгенских виз
Еврокомиссия объявила о введении усиленных процедур проверки для всех заявлений россиян на получение шенгенской визы. Как сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, эти меры направлены на обеспечение безопасности и целостности Шенгенской зоны. По новым правилам, все заявки граждан Российской Федерации будут проходить более тщательный контроль. Однако, несмотря на ужесточение визовой политики, россияне по-прежнему смогут получать однократные шенгенские визы. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт уточнил, что речь идет именно о многократных визах, которые теперь будут выдаваться реже.

Еврокомиссия объявила о введении усиленных процедур проверки для всех заявлений россиян на получение шенгенской визы. Как сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, эти меры направлены на обеспечение безопасности и целостности Шенгенской зоны.

По новым правилам, все заявки граждан Российской Федерации будут проходить более тщательный контроль. Однако, несмотря на ужесточение визовой политики, россияне по-прежнему смогут получать однократные шенгенские визы. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт уточнил, что речь идет именно о многократных визах, которые теперь будут выдаваться реже.

Тем не менее, страны ЕС сохраняют право в исключительных случаях выдавать многократные визы сроком до пяти лет, основываясь на индивидуальных обстоятельствах и профиле заявителя. Это решение оставляет возможность для гибкого подхода к выдаче виз в зависимости от конкретной ситуации.

Отмечается, что решение о запрете выдачи многократных шенгенских виз будет распространяться только на россиян, подающихся на визу из России. Если россияне подают заявление на мультивизу в консульствах стран ЕС на территории третьих государств, то в таких случаях запрет действовать не будет.

Также стало известно, что россиянам начнут сокращать сроки действия уже выданных шенгенских виз.

Фото: uraltransklimat.ru