Politico: Евросоюз прекратит выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев»

Отмечается, что россияне смогут получать визы только для однократных поездок. Отступления от этого правила могут быть сделаны только по гуманитарным соображениям или для лиц, которые также имеют гражданство одной из стран ЕС. Выдача виз остается в компетенции конкретных государств, поэтому Еврокомиссия может только усложнить процесс получения этих документов, но не ввести полный и всеобъемлющий запрет на въезд для российских туристов.

