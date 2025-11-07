Рязань
Россиянам начнут сокращать сроки действия уже выданных шенгенских виз
Страны ЕС могут на свое усмотрение сокращать действие уже выданных россиянам многократных виз. Кроме того, они могут выдавать россиянам многократные шенгенские визы на срок до 5 лет в индивидуальных случаях. Ранее стало известно, что Евросоюз прекратит выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

Россиянам начнут сокращать сроки действия уже выданных шенгенских виз. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, страны ЕС могут на свое усмотрение сокращать действие уже выданных россиянам многократных виз.

Ранее стало известно, что Евросоюз прекратит выдачу россиянам шенгенских мультивиз. Решение о запрете выдачи многократных шенгенских виз будет распространяться только на россиян, подающихся на визу из России. Если россияне подают заявление на мультивизу в консульствах стран ЕС на территории третьих государств, то в таких случаях запрет действовать не будет.