Россиянам начнут сокращать сроки действия уже выданных шенгенских виз

Страны ЕС могут на свое усмотрение сокращать действие уже выданных россиянам многократных виз. Кроме того, они могут выдавать россиянам многократные шенгенские визы на срок до 5 лет в индивидуальных случаях. Ранее стало известно, что Евросоюз прекратит выдачу россиянам шенгенских мультивиз.