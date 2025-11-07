Трамп прокомментировал возможность проведения саммита с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп сообщил о продолжающихся обсуждениях возможности проведения российско-американского саммита в Будапеште. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, передает ТАСС. Трамп отметил, что разговоры о встречах с президентом России Владимиром Путиным ведутся, и детали будут озвучены позже. Он подчеркнул, что Орбан, который хорошо знаком с Путиным, разделяет мнение о том, что завершение текущей войны может быть достигнуто в ближайшем будущем.

