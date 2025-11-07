Рязанский суд обязал подрядчика вернуть академии ФСИН 1,4 миллиона

Подрядчика обязали вернуть академии ФСИН 1,4 миллиона рублей. Об этом 7 ноября сообщили в соцсетях Арбитражного суда Рязанской области.

Академия ФСИН и индивидуальный предприниматель А. И. Галямин заключали контракт на выполнение работ по капремонту систем отопления здания клуба и вентиляции его помещений.

Подрядчику выдали аванс 1 533 616 рублей. Однако он выполнил работы на 102 530 рублей.

Академия ФСИН подала иск к Галямину о взыскании суммы материального ущерба в размере 1 431 086 рублей. Также истец потребовал выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 176 389 рублей и неустойку 25 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что у предпринимателя нет оснований для удержания средств. Исковые требования о взыскании 1 431 086 рублей и процентов удовлетворены.

Кроме того, предприниматель выплатит штраф пять тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.