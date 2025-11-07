Лоси попали в фотоловушку Окского заповедника
Лоси попали в фотоловушку Окского заповедника. Пост об этом опубликовали в его соцсетях. Кадры сделали в четверг, 6 ноября. «Моменты лесной жизни. И ещё немного лосей…», — написали в описании к посту. Ранее в заповеднике засняли еще и белку с волком.
Лоси попали в фотоловушку Окского заповедника. Пост об этом опубликовали в его соцсетях.
Кадры сделали в четверг, 6 ноября.
«Моменты лесной жизни. И ещё немного лосей…», — написали в описании к посту.
Ранее в заповеднике засняли еще и белку с волком.
Фото: Окский заповедник