Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-9 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы пройдет прощание со спектаклем «Фауст», а на сцене дворца молодежи состоится вечер современной хореографии.

Филармония приглашает рязанцев на концерт губернаторского симфонического оркестра и дирижера Янь Цзянань (Китай) «Музыка японских аниме».

В ДК «Приокский» в формате фортепианного трио выступит группа Feelin’s, а на сцене МКЦ — солист группы «Владимир» и экс-солист группы «Бутырка» Игорь Левин.

В академии единоборств пройдет Чемпионат мира по рукопашному бою. Ожидается участие спортсменов из 21 страны.

