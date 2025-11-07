Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
11°
Вск, 09
Пнд, 10
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 07/11 18:15
Нал. EUR 94.09 / 95.25 07/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 076
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 962
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 585
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
ХК «Рязань-ВДВ» проведёт очередную домашнюю серию в рамках Чемпионата России ВХЛ
В воскресенье, 9 ноября, соперником «десантников» станет ХК «Норильск». Начало матча в 17:00. Во вторник, 11 ноября, рязанцы выйдут на лёд против красноярского «Сокола», а в четверг, 13 ноября, против «Металлурга» из Новокузнецка. Начало обеих встреч в 19 часов. В субботу, 15 ноября, в 5 часов вечера состоится заключительный матч этой домашней серии — «Рязань-ВДВ» сразится с «Динамо-Алтай» из Барнаула.

В конце октября в хоккейном клубе «Рязань-ВДВ» произошли изменения теперь команду возглавляет тренер Павел Зубов. Это опытный специалист с солидной профессиональной биографией.

Он работал в таких известных клубах, как «Ак Барс» (Казань), «Сибирь» (Новосибирск), «Лада» (Тольятти) и «Локомотив» (Ярославль). Помимо этого, он возглавлял пермский «Молот» и привёл команду к первому месту в регулярном чемпионате ВХЛ, установив серию из 17 побед подряд.

Под руководством Павла Зубова ХК «Рязань-ВДВ» уже провёл выездныематчи в Санкт-Петербурге и одержал победу над «Динамо СПб» со счётом 2:3.

Теперь же рязанские спортсмены проведут серию домашних игр на арене ДС «Олимпийский».

В воскресенье, 9 ноября, соперником «десантников» станетХК «Норильск». Начало матча в 17:00.

Во вторник, 11 ноября, рязанцы выйдут на лёд против красноярского «Сокола», а в четверг, 13 ноября, против «Металлурга» из Новокузнецка. Начало обеих встреч в 19 часов.

В субботу, 15 ноября, в 5 часов вечера состоится заключительный матч этой домашней серии — «Рязань-ВДВ» сразится с «Динамо-Алтай» из Барнаула.

Также особенностью проведения всех матчей станет розыгрыш призов для болельщиков. Поводом для этого послужило двадцатилетие Дворца спорта «Олимпийский».

В честь юбилея «Рязань-ВДВ» вместе со спонсорами подготовили для зрителей домашней серии призы, которые будут разыграны в перерывах и после матчей.