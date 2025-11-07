ХК «Рязань-ВДВ» проведёт очередную домашнюю серию в рамках Чемпионата России ВХЛ

В воскресенье, 9 ноября, соперником «десантников» станет ХК «Норильск». Начало матча в 17:00. Во вторник, 11 ноября, рязанцы выйдут на лёд против красноярского «Сокола», а в четверг, 13 ноября, против «Металлурга» из Новокузнецка. Начало обеих встреч в 19 часов. В субботу, 15 ноября, в 5 часов вечера состоится заключительный матч этой домашней серии — «Рязань-ВДВ» сразится с «Динамо-Алтай» из Барнаула.

В конце октября в хоккейном клубе «Рязань-ВДВ» произошли изменения теперь команду возглавляет тренер Павел Зубов. Это опытный специалист с солидной профессиональной биографией.

Он работал в таких известных клубах, как «Ак Барс» (Казань), «Сибирь» (Новосибирск), «Лада» (Тольятти) и «Локомотив» (Ярославль). Помимо этого, он возглавлял пермский «Молот» и привёл команду к первому месту в регулярном чемпионате ВХЛ, установив серию из 17 побед подряд.

Под руководством Павла Зубова ХК «Рязань-ВДВ» уже провёл выездныематчи в Санкт-Петербурге и одержал победу над «Динамо СПб» со счётом 2:3.

Теперь же рязанские спортсмены проведут серию домашних игр на арене ДС «Олимпийский».

Также особенностью проведения всех матчей станет розыгрыш призов для болельщиков. Поводом для этого послужило двадцатилетие Дворца спорта «Олимпийский».

В честь юбилея «Рязань-ВДВ» вместе со спонсорами подготовили для зрителей домашней серии призы, которые будут разыграны в перерывах и после матчей.