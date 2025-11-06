В Красноярском крае из-за загоревшегося телевизора погибла 16-летняя девушка

В Красноярском крае из-за загоревшегося телевизора погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в соцсетях ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла в селе Кожаны Балахтинского района Красноярского края. Пожар произошел в квартире на пятом этаже. Внутри находились мама и ее маленький сын, в дальней комнате была дочка.

16-летний подросток погибла, она не успела выбраться.

По предварительным данным ведомства, причиной пожара стало короткое замыкание в телевизоре.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении участвовали 10 человек, четыре единицы техники.

Фото: ГУ МЧС и СУ СКР по Красноярскому краю, Telegram-канал «Плохие новости 18+