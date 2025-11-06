Россиян предупредили о новой схеме мошенников «знакомый на СВО»

Россиян предупредили о новой схеме мошенников «знакомый на СВО». Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

По его словам, эта одна из самых циничных схем, которые появились за последнее время.

Мошенники стремятся играть на самом уязвимом — человеческом сочувствии и страхе за своего близкого. Когда человек получает сообщение якобы от знакомого, который находится в зоне специальной военной операции, он прежде всего испытывает тревогу и желание срочно оказать помощь. Именно на этом эмоциональном импульсе преступники и зарабатывают.

Цель таких схем — выманить деньги.

Злоумышленники заранее подготавливают сценарии общения: используют реальные имена, фотографии, манеру общения в сети, иногда даже обращения или речевые обороты, характерные для конкретного человека.