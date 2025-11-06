Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
968
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 745
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 742
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 385
Россиян предупредили о новой схеме мошенников «знакомый на СВО»
Россиян предупредили о новой схеме мошенников «знакомый на СВО». Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

По его словам, эта одна из самых циничных схем, которые появились за последнее время.

Мошенники стремятся играть на самом уязвимом — человеческом сочувствии и страхе за своего близкого. Когда человек получает сообщение якобы от знакомого, который находится в зоне специальной военной операции, он прежде всего испытывает тревогу и желание срочно оказать помощь. Именно на этом эмоциональном импульсе преступники и зарабатывают.

Цель таких схем — выманить деньги.

Злоумышленники заранее подготавливают сценарии общения: используют реальные имена, фотографии, манеру общения в сети, иногда даже обращения или речевые обороты, характерные для конкретного человека.