БПЛА атаковал 24-этажный дом в Волгограде, есть погибший
БПЛА атаковал 24-этажный дом в Волгограде, есть погибший. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».
Отмечается, что дрон попал в 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова в областном центре. По данным волгоградской администрации, погиб 48-летний мужчина.
Как сообщили «Осторожно, новости» местные жители, после удара по жилому дому осколки стекол разлетелись на 50 метров.
Один из дронов, как отметили в посте, упал на территории промзоны в Красноармейском районе, начался пожар.
Ранее в Минобороны сообщали, что всего над Волгоградской областью ночью 6 ноября средства ПВО перехватили 49 БПЛА.
Фото и видео: «Осторожно, новости»