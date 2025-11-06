Рязань
БПЛА атаковал 24-этажный дом в Волгограде, есть погибший

БПЛА атаковал 24-этажный дом в Волгограде, есть погибший. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Отмечается, что дрон попал в 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова в областном центре. По данным волгоградской администрации, погиб 48-летний мужчина.

Как сообщили «Осторожно, новости» местные жители, после удара по жилому дому осколки стекол разлетелись на 50 метров.

Один из дронов, как отметили в посте, упал на территории промзоны в Красноармейском районе, начался пожар.

Ранее в Минобороны сообщали, что всего над Волгоградской областью ночью 6 ноября средства ПВО перехватили 49 БПЛА.

Фото и видео: «Осторожно, новости»