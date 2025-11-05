В Шилове прокуратура обеспечила лекарствами женщину-инвалида

Отмечается, что женщина не получала льготные лекарства в течение полутора лет из-за несвоевременных закупок. Прокуратура обратилась в суд. Там региональный минздрав обязали предоставить лекарства и выплатить 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.