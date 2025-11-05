Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 80.89 -0.09 02/11
ЦБ EUR 93.38 -0.01 02/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:00
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
902
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 594
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 656
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 242
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили упростить поступление в военные училища из-за недобора
В России предложили упростить процедуру поступления в военные училища и академии. Об этом заявил зампред комитета по экономической политике Государственной думы Михаил Делягин, передает «Газета. ру». По словам Делягина, это поможет не поступившим в гражданские вузы абитуриентам в срочном порядке подать документы туда, что в свою очередь поспособствует ликвидации недобора в военных учебных заведениях. Он предложил предоставить поступающим возможность подавать документы в срочном порядке без прохождения первичного профессионального отбора — при наличии вакантных мест в военном вузе и/или продлении конкурса. Парламентарий уточнил, что молодые люди скорее предпочтут поступить в училище и получить высшее образование и соцгарантии, чем пойти на срочную службу, провалив поступление в институт.

В России предложили упростить процедуру поступления в военные училища и академии. Об этом заявил зампред комитета по экономической политике Государственной думы Михаил Делягин, передает «Газета. ру».

По словам Делягина, это поможет не поступившим в гражданские вузы абитуриентам в срочном порядке подать документы туда, что в свою очередь поспособствует ликвидации недобора в военных учебных заведениях.

«Согласно действующему порядку поступления в военные вузы России, абитуриенты должны до 1 апреля подать заявление в военный комиссариат на поступление в один конкретный вуз, после чего пройти первичный профессиональный отбор по решению призывной комиссии. В 2025 году прием документов более чем в треть действующих военных вузов России (в 25 из 63) продлевался до 1 августа. Это, вероятно, связано с недостатком абитуриентов. О недоборе в военные училища и академии также неоднократно сообщалось в СМИ. В связи с изложенным прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощенной схемы набора курсантов в военные вузы в случае потенциального недобора. Например, предоставления абитуриентам возможности подавать документы в срочном порядке без прохождения первичного профессионального отбора — при наличии вакантных мест в военном вузе и/или продлении конкурса», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что молодые люди скорее предпочтут поступить в училище и получить высшее образование и соцгарантии, чем пойти на срочную службу, провалив поступление в институт.