В Госдуме предложили упростить поступление в военные училища из-за недобора

В России предложили упростить процедуру поступления в военные училища и академии. Об этом заявил зампред комитета по экономической политике Государственной думы Михаил Делягин, передает «Газета. ру». По словам Делягина, это поможет не поступившим в гражданские вузы абитуриентам в срочном порядке подать документы туда, что в свою очередь поспособствует ликвидации недобора в военных учебных заведениях. Он предложил предоставить поступающим возможность подавать документы в срочном порядке без прохождения первичного профессионального отбора — при наличии вакантных мест в военном вузе и/или продлении конкурса. Парламентарий уточнил, что молодые люди скорее предпочтут поступить в училище и получить высшее образование и соцгарантии, чем пойти на срочную службу, провалив поступление в институт.

