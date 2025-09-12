Рязанцы заметили в Лесопарке часть новой экотропы
«В Лесопарке начали укладку покрытия экотропы. Дорожка пройдет от реки Дунайчик до разворотного круга у пристани», — говорится в сообщении. По информации мэрии, работы идут в рамках благоустройства городского пространства. Сообщалось, что они должны завершиться до 15 августа.
Фото: Telegram-канал «Рязанский комментатор».