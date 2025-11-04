Взрослым рязанцам порекомендовали делать прививки от дифтерии каждые 10 лет

Взрослым рязанцам порекомендовали делать прививки от дифтерии каждые 10 лет. Информацию разместили в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

Отмечается, что некоторые вакцины дают пожизненный иммунитет, а другие требуют повторной или регулярной вакцинации. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, взрослому населению рекомендуется делать следующие прививки:

против дифтерии и столбняка — каждые 10 лет;

против кори — для всех в возрасте от 18 до 35 лет, не болевших корью и не имевших прививки, а также для групп риска в возрасте 36-55 лет (работники медицинских, образовательных, торговых, транспортных, коммунальных и социальных организаций; люди, работающие вахтовым методом);

против краснухи — девушки 18-25 лет, не привитые и не болевшие краснухой;

против гепатита В — взрослое население до 55 лет, ранее не вакцинированное;

против гриппа — ежегодно для определенных категорий населения.

Кроме того, при поездках в районы с высоким уровнем заболеваемости или при наличии эпидемиологических угроз, рекомендуется прививки по эпидемическим показаниям. Например, против туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки Ку, лептоспироза, бешенства и других.

Если есть сомнения о поставленных прививках в детстве или отсутствуют сведения об иммунизации, рязанцам посоветовали сдать кровь на титры антител, чтобы проверить наличие иммунитета к конкретной инфекции. При отсутствии антител рекомендуется привиться.