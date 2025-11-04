Рязань
В Казахстане обнаружены тела 112 тюленей на побережье Каспийского моря
Сотрудники департамента экологии Мангистауской области Казахстана сообщили о трагической находке — на побережье Каспийского моря были обнаружены туши 112 каспийских тюленей. Информацию разместили в материале ТАСС 4 ноября.

По данным публикации, туши были обнаружены на береговой линии Тупкараганского района, от населенного пункта Асан до мыса Баутино. На месте происшествия собрали образцы морской воды для выяснения причин массовой гибели животных.

Случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят не впервые, напомни. В июне 2025 года Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщало о возможных причинах случаев гибели в 2024 году, к которым относили высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусные инфекции на фоне иммунодефицита, а также асфиксию вследствие выброса природного газа со дна моря. В 2022—2023 годах причины гибели включали чуму плотоядных и острую пневмонию.