Ушла из жизни глава поселения в Шацком районе Нина Нечина

В посте рассказали, что Нина Нечина родилась 18 февраля 1968 года в деревне Токарево. После учебы в медицинском училище работала фармацевтом. Получив второе образование, с 1995 года служила в Желанновской администрации — сначала заместителем бухгалтера, затем специалистом сельской администрации. В 2021 году Нечину избрали руководителем поселения. О причинах случившегося не сообщается.

3 ноября 2025 года на 58-м году жизни умерла глава Желанновского сельского поселения Нина Нечина. Об этом рассказали ее коллеги из Шацкого муниципального района.

«За время работы она зарекомендовала себя как умелый организатор, человек дела, умеющий находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Особое место занимало благоустройство: в 2023 году поселение стало призером конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Рязанской области. Она вкладывала душу во все, что делала, и была активной участницей творческого коллектива «Желанушка». Эта приветливая и доброжелательная» женщина находила подход к каждому, умела слушать и поддерживать земляков. Ее уважали за «порядочность, трудолюбие и ответственность», — написали в посте.

О причинах случившегося не сообщается.

Фото — группа ВКонтакте Шацкого района