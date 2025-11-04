Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение. Информация о неблагоприятном метеорологическом явлении появилась в соцсетях ведомства 4 ноября.

Отмечается, что по данным Гидрометцентра Рязанской области ночью, утром и в первой половине дня 5 ноября на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

В МЧС призвали водителей соблюдать скоростной режим, по возможности отказаться от поездок в утренние часы.

