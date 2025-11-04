Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 80.89 -0.09 02/11
ЦБ EUR 93.38 -0.01 02/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:00
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
902
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 594
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 655
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 241
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцам могут заблокировать операцию в банке за перевод денег себе
По словам аналитика платформы «Банки. ру» Эрянии Бочкиной, причиной блокировки операции в банке стали новые требования по борьбе с отмыванием денег и автоматизация контроля за операциями. Подобные блокировки особенно часто возникают при крупных или повторяющихся переводах, особенно если операции вызывают подозрение, например, частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм или внезапные крупные выводы после накоплений.

Рязанцам могут заблокировать операцию в банке за перевод денег себе. Информацию об этом разместили в издании «Прайм».

По словам аналитика платформы «Банки. ру» Эрянии Бочкиной, причиной блокировки операции в банке стали новые требования по борьбе с отмыванием денег и автоматизация контроля за операциями.

Подобные блокировки особенно часто возникают при крупных или повторяющихся переводах, особенно если операции вызывают подозрение, например, частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм или внезапные крупные выводы после накоплений.

Эксперт посоветовала избегать дробления крупных сумм на мелкие, не пользоваться операциями с признаками анонимности и переводить деньги только на понятные и необходимые реквизиты, а при необходимости крупного перевода лучше заранее уведомлять банк.

Также Бочкина отметила, что нарушение требований закона 115-ФЗ и других нормативов может привести к штрафам, лимитам или даже лишению лицензии банка, а участники процессов — к дисциплинарным санкциям или уголовной ответственности.