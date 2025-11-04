Рязанцам могут заблокировать операцию в банке за перевод денег себе

По словам аналитика платформы «Банки. ру» Эрянии Бочкиной, причиной блокировки операции в банке стали новые требования по борьбе с отмыванием денег и автоматизация контроля за операциями. Подобные блокировки особенно часто возникают при крупных или повторяющихся переводах, особенно если операции вызывают подозрение, например, частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм или внезапные крупные выводы после накоплений.

Эксперт посоветовала избегать дробления крупных сумм на мелкие, не пользоваться операциями с признаками анонимности и переводить деньги только на понятные и необходимые реквизиты, а при необходимости крупного перевода лучше заранее уведомлять банк.

Также Бочкина отметила, что нарушение требований закона 115-ФЗ и других нормативов может привести к штрафам, лимитам или даже лишению лицензии банка, а участники процессов — к дисциплинарным санкциям или уголовной ответственности.